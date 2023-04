Prop i morgentrafik forsinkede sag mod spiondømte separatister

Godt en time forsinket på grund af trafikpropper på de sjællandske motorveje, som var i vejen for både advokaters og de tiltaltes vej til landsretsbygningen på Orientkaj i København, fik Østre Landsret tirsdag formiddag taget hul på det første af omkring 50 forventede retsmøder i en storstilet ankesag om saudiarabisk spionage og støtte til terror.

Det drejers sig om den såkaldte ASMLA-sag, hvor Retten i Roskilde i fjor idømte Habib Yabor Kabi, hans lillebror Tamim Farouk Beck og hans svigersøn Jacob Mohamed henholdsvis otte, syv og seks års fængsel.

De tre mænd, som tilhører det arabiske mindretal i regionen omkring byen Ahvaz i Iran, udgjorde toppen af separatistbevægelsen ASMLA. Bevægelsen kæmper for regionens løsrivelse fra det øvrige Iran.

De tre sidder på forreste række sammen med deres advokater, Gert Dyrn, Peter Trudsø og Karoline Normann, i den ene side af en stor nævningeretssal på anden sal i den nye landsretsbygning, som blev taget i brug sidste år.

Modsat dem sidder sagens to anklagere, Henrik Aagard fra Statsadvokaten i København og Rune Sorvad Rydik fra Midt- og Vestsjællands Politi, som også førte sagen i byretten.

Og så er der nævningerne. Hele 16 af slagsen er der indkaldt til sagens behandling. I landsretssager skal der kun bruges ni, men fordi man vil sikre sig mod eventuelt forfald blandt nævningerne, har man indsat syv suppleanter.

På sagens første dag har anklagemyndigheden indledningsvist oplyst, at man har frafaldet anken i to af sagens 11 forhold. I de to forhold skete der frifindelse i byretten. Og det har anklagemyndigheden accepteret.

Første punkt på dagens retsmøde er spørgsmålet om, i hvilken grad offentligheden må have adgang. Sagen drejer sig om spionage, terror, efterretningstjenester og den slags, og der vil ifølge anklagemyndigheden blive fremlagt oplysninger, som af hensynet til statens sikkerhed ikke tåler at komme offentligt frem.

Landsdommerne Bertil Frosell, Beth von Tabouillot og Jacob Waage er enige, og de bestemmer, at dørene skal lukkes under de dele af sagen, som handler om spionage og terrorstøtte.

Men til at begynde med er dørene åbne. Advokat Gert Dyrn læser op fra byrettens dom. Han læser ikke alle dele, men alligevel tager det over en time.

Byrettens skyldkendelse var ganske detaljeret. Af den fremgår det, hvordan man mener, at ASMLA-folkene fra deres hovedkvarter i Ringsted under dæknavnet MS32 samarbejdede med saudiarabiske efterretningsagenter.

Der blev indsamlet detaljerede oplysninger om personer fra Iran i Danmark, og oplysningerne blev desuden analyseret og på forskellig vis vurderet. Blandt andet blev det vurderet om personerne kunne anses for loyale over for Saudi-Arabien.

Mens der flød information den ene vej, så flød der penge den anden. Millioner af kroner gik fra saudierne til Ringsted-gruppen, og de penge gik igen videre til to militante grupper i Iran.

Grupperne har gennemført en række aktioner i Iran mod blandt andet olieindustrien, myndighedsbygninger, men også mod personer, blandt andet i den iranske revolutionsgarde.

Et flertal af byrettens medlemmer anså grupperne som terrororganisationer, mens et mindretal anså dem som legitime frihedsbevægelser.

Mindretallet på to nævninger ville ikke dømme for terrorstøtte af den grund. Det ville være en legitimering af det undertrykkende regime Iran.

Mindst fem af nævningerne i landsretten eller to af de tre juridiske dommere skal overbevises om dette, hvis de tiltalte skal frifindes i delen om terrorstøtte.

I byretten var afgørelsen, for så vidt angår spionagedelen, enstemmig. En frifindelse i det forhold vil altså efter alt at dømme kræve, at landsretten ser ganske anderledes på sagens beviser, end byretten gjorde. Der ventes dom til januar.

