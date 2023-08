Provokunstner forsøger at få sag om Asger Jorn-maleri i Højesteret

Provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard vil forsøge at få en sag, hvor hun er idømt et års fængsel for hærværk på et maleri malet af Asger Jorn, for Højesteret.

Det skriver TV 2 Østjylland.

- Det er en urimelig hård straf stadig, så jeg har valgt at gå efter at få den behandlet i Højesteret, siger hun til TV 2 Østjylland.

Konkret har kunstnerens advokat ansøgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til, at landets højeste domstol kigger på sagen, fortæller Ibi-Pippi Orup Hedegaard til mediet.

Provokunstnerens sag har været behandlet både af byretten og landsretten. Her blev Ibi-Pippi Orup Hedegaard først idømt halvandet års fængsel, som landsretten nedsatte til et år.

Det er kun sager, som Procesbevillingsnævnet vurderer er principielle, eller hvor der er andre særlige grunde, som Højesteret skal vurdere.

Provokunstneren er dømt for at have udøvet groft hærværk mod Asger Jorn-maleriet "Den foruroligende ælling" ved at have brugt superlim og skrevet med tusch på det.

Provokunstneren har erkendt, at det var hende, der stod bag hærværket, som fandt sted på Museum Jorn i Silkeborg en aprildag i 2022.

Men hun mener, at straffen, som både byretten og landsretten gjorde ubetinget, var for hård.

Det skyldes blandt andet, at straffen blev gjort ubetinget, og derfor skulle afsones i et fængsel.

Idømmes man en betinget fængselsstraf kan man undgå at afsone, hvis man overholder nogle betingelser fastsat af retten.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard har sagt, at hendes intention var, at det skulle skabe debat om kunstnerisk ejerskab af værker.

Det skyldes, at den danske maler og billedkunstner Asger Jorn købte et maleri på et loppemarked og ved at male over dele af det gjorde han det til sit eget.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard mener, at hun ved hærværket overtog det kunstneriske ejerskab fra Jorn.

