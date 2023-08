Provokunstner håber på betinget dom for Jorn-hærværk

Når Vestre Landsrets kappeklædte dommere tirsdag fælder dom i en unik sag om hærværk på et kendt museumsværk, krydser provokunstner Ibi-Pippi Orup Hedegaard fingre for, at straffen gøres helt eller delvist betinget, så hun undgår at skulle i fængsel.

Det fortæller hendes forsvarer, advokat Mette Grith Stage.

- Vi har en forhåbning om, at det ender bedre i landsretten, siger hun.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard blev i marts idømt halvandet års fængsel for at have udøvet groft hærværk mod Asger Jorn-maleriet "Den foruroligende ælling" ved at have brugt superlim og skrevet med tusch på det.

Straffen blev af byretten gjort ubetinget, hvilket vil sige, at den skal afsones. Særligt hvad angår det punkt, håber provokunstneren på en ændring i landsretten.

- Jeg mener, det er et meget højt strafniveau, der er fastsat, men det vigtigste for min klient er jo først og fremmest, at straffen bliver gjort betinget, så hun ikke skal i fængsel, siger Mette Grith Stage.

Provokunstneren har erkendt, at det var hende, der stod bag hærværket, som fandt sted på Museum Jorn i Silkeborg en aprildag i 2022. Men hun er utilfreds med byrettens dom og sagde efterfølgende, at det "kunne ikke være gået værre".

Derfor har hun indbragt sagen for landsretten i håb om et mildere blik på det, som Ibi-Pippi Orup Hedegaard har sagt skulle skabe debat om kunstnerisk ejerskab af værker.

Det skyldes, at den danske maler og billedkunstner Asger Jorn købte et maleri på et loppemarked og ved at male over dele af det gjorde han det til sit eget.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard mener, at hun ved hærværket overtog det kunstneriske ejerskab fra Jorn.

Den udlægning købte specialanklager Søren Kløvborg Laustsen ikke i byretten.

- I min optik har man begået hærværk, uanset hvad motivet har været, sagde han.

Anklagemyndigheden har kontraanket og går dermed efter at få den 46-årige kvinde idømt en hårdere straf.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage har svært ved at forestille sig, at ankesagen ender med en hårdere dom.

- Byretten lagde sig i den absolut høje ende af den straffepåstand, anklageren lagde op til i byretten, og jeg har svært ved at tro, at landsretten skulle lægge sig endnu højere, siger hun.

Der er ikke praksis på området, der klart viser, hvor strafniveauet skal ligge i en sag af denne art. Sagen er blandt andet særlig, da det er et unikum, der er udøvet hærværk mod.

Foruden fængselsstraffen blev Ibi-Pippi Orup Hedegaard i byretten også dømt til at betale en erstatning på knap 1,9 millioner kroner for hærværket.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard har gennem årene vakt opmærksomhed ved flere lejligheder - blandt andet i 2015 da hun skiftede juridisk køn fra mand til kvinde uden at ville foretage nogen fysiske ændringer.

