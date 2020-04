Provst melder sig som tredje bispekandidat i Helsingør Stift

Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse Provsti, stiller op som bispekandidat

Ulla Thorbjørn Hansen, der er sognepræst i Sct. Peders Kirke og provst i Slagelse Provsti, er ny bispekandidat i Helsingør Stift. Det skriver Carsten Mulnæs, der er sognepræst i Lillerød Kirke, på sin Facebook-profil, hvor han også fortæller, at han vil støtte hende som kandidat:

”Vi trænger til en frisk debat om nye måder at tænke folkekirke på. Jeg har i dag derfor meldt mig som stiller for Ulla og glæder mig over, at der i hvert fald vil være to gode kandidater til bispeembedet.”

Carsten Mulnæs har ellers tidligere vist sin støtte til Peter Birch, der også stiller op som bispekandidat i Helsingør Stift:

”Det er aldrig en nem beslutning at sadle om: Her på Facebook har jeg meldt min opfattelse klart ud, at Peter Birch vil blive en god biskop i Helsingør Stift. Hans kandidatur synes på mange måder et sikkert kort med så stor opbakning blandt præster, provster og tillidsmænd, at det kan se svært ud for en anden at melde sig som foreløbigt undertippet,” skriver han på Facebook.

Udover Ulla Thorbjørn Hansen og Peter Birch har også Asser Skude, sognepræst i Utterslev-Bellahøj, meldt sit kandidatur til bispevalget.