Psykiatriformand om Field's-sag: Dårlig psykiatri øger kriminalitet

Onsdag falder der dom over den 23-årige mand, der 3. juli sidste år skød omkring sig i shoppingcentret Field's i København og blandt andet dræbte tre personer.

Dagen giver anledning til at overveje de retsmæssige konsekvenser af Danmarks mangelfulde psykiatri, siger Torsten Bjørn Jacobsen, der er formand for Psykiatrifonden.

Psykiatrifonden har opgjort antallet af borger i retspsykiatrien fra 1980 til nu. Det er mennesker, som har fået en behandlings- eller anbringelsesdom. Dengang i 1980 var tallet 300. I dag er det 4000.

- Ud af de borgere med svær psykisk sygdom, der havde begået kriminalitet, havde tre ud af fire ikke fået tilstrækkelig psykiatrisk behandling - nøjagtig som vi ved, at det er tilfældet med gerningsmanden fra Field's.

- Og vi ved godt, hvorfor det går den vej. Et dansk studie har påvist, at der er en direkte sammenhæng mellem utilstrækkelig behandlingskvalitet og kriminalitet, siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Gerningsmanden fra Field's kontaktede i januar sidste år den psykiatriske akutmodtagelse, fordi han var "ved at nå bunden".

Han blev under forløbet sendt til 13 forskellige behandlere, og det er efterfølgende kommet frem, at han ikke fik den specialiserede behandling, som han var blevet henvist til og havde behov for.

I næsten fire måneder op til skyderiet var hans sag parkeret i Københavns Kommune.

Manden forsøgte på toilettet i Field's at komme igennem til Kriselinjen, hvor han ventede på hjælp i 16 minutter, inden han lagde på og skød og dræbte tre personer.

Torsten Bjørn Jacobsen mener, at sagen er en konsekvens af årtiers manglende vedligeholdelse af psykiatrien, som er blevet negligeret - modsat for eksempel kræftområdet.

- I foråret så vi en række kræftpatienter, der ikke fik den behandling, de havde krav på. Med det samme var der politisk handling, hvor der rullede hoveder.

- Her kunne jeg godt tænke mig, at man havde samme tilgang på det psykiatriske område. For det er lige så alvorligt - og måske mere, mener Torsten Bjørn Jacobsen.

Skudepisoden i Field's viser med al uønsket tydelighed, at psykiatrien i hele landet har prioriteret organisationen over patienten, siger han.

- Han (gerningsmanden, red.) havde nogle behov, som ikke blev mødt. Men af hensyn til kapacitetsudfordringer i systemet blev man nødt til at nægte ham adgang til noget, som han ville have haft glæde af.

- Man prioriterer det, der kan tilbydes, over det, der er behov for. Kommuner og regioner samarbejder slet ikke. Det er ikke i orden over for mennesker med alvorlige psykiske sygdomme, siger han.

Den 23-årige mand er tiltalt for tre drab og 11 drabsforsøg i shoppingcentret Field's på Amager sidste år.

Han kan ikke straffes med fængsel, hvis retten mener, at han på gerningstidspunktet var utilregnelig på grund af sindssygdom.

Så skal han i stedet have en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, hvilket både forsvarer og anklager har argumenteret for.

Anklagemyndigheden vil have, at det skal være på den topsikre institution Sikringsafdelingen i Slagelse.

Der falder dom i sagen onsdag eftermiddag.

