Psykisk syg anbragt på ubestemt tid for drab på 60-årig kvinde

En 32-årig psykisk syg mand er onsdag fundet skyldig i drab på 60-årig kvinde på en landejendom i Frederikssund Kommune sidste år.

Ved Retten i Hillerød er han onsdag eftermiddag blevet idømt en anbringelsesdom på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Manden, der ikke var til stede i retslokalet under domsafsigelsen, var allerede inden rettens dom indforstået med, at han skulle anbringes.

En mentalundersøgelse har erklæret ham sindssyg i gerningsøjeblikket.

Kvinden blev 6. august sidste år udsat for knytnæveslag, spark og tramp mod hovedet og kvælning, som førte til hendes død.

Politiet fandt hende på køkkengulvet, hvorefter hun blev erklæret død. Hun var blandt andet blevet stukket med en saks i brystet.

Manden er også fundet skyldig i usømmelig omgang med lig og brugstyveri, eftersom han påførte kvindens lig 25 snit- og stiklæsioner, inden han stjal hendes bil for at køre mod København.

Tiltalte forklarede i retten, at han ingen erindring har om det, der skete for omkring et år siden, men han erkendte alligevel de faktiske omstændigheder i sagen.

- Jeg er rigtig ked af det. Det er et uskyldigt menneske, der har mistet livet, siger han.

Han er desuden fundet skyldig i brandstiftelse af et sommerhus, der delvist udbrændte, i Ølsted. Han forårsagede branden, samme dag som drabet på den 60-årige kvinde fandt sted.

Det var en enig domsmandsret, der kom frem til dommen onsdag.

Ved sin anholdelse 6. august sidste år var han udadreagerende over for to politibetjente, er det kommet frem.

Han slog en af politibetjentene, der var indkaldt som vidne, gentagne gange i hovedet.

Herefter blev han lagt på jorden, hvor han begyndte at råbe.

- Han råber op om, at han er blevet misbrugt, og at politiet er en del af en pædofiliring. Det var, som om han troede, vi ville slå ham ihjel, har betjenten fortalt.

Tiltalte forklarede i retten, at han i et stykke tid troede, at han havde gjort det rigtige ved at slå kvinden ihjel, fordi han troede, hun var pædofil.

Det kom desuden frem i retten, at den 32-årige under anholdelsen sagde til politiet, at han havde slået kvinden ihjel i hendes hjem, og at han havde hendes sygesikringskort i lommen.

Fra mentalundersøgelsen tidligere i år fremgår det, at han fremstod tankeforstyrret og som besat af religiøse vrangforestillinger.

En medarbejder fra Psykiatrisk Center Ballerup, hvor den dømte har været anbragt siden 7. august sidste år, har sagt, at den 32-årige har talt om guder, som han tilbad.

- De havde sagt til ham, at "han skulle gøre det, han havde gjort mod kvinden", forklarede vidnet onsdag.

Den 32-årige er fundet skyldig i at have truet medarbejderen på centret med at ville slå ham ihjel.

En anbringelsesdom er ligesom en fængselsdom en berøvelse af den dømtes frihed. Men i stedet for at afsone en straf i et fængsel skal den dømte være indlagt og modtage behandling.

