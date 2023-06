Psykisk syg mand kendes skyldig i manddrab på læge

En 31-årig psykisk syg mand, som har stukket sin families faste læge i hjertet med en urtekniv, kendes skyldig i manddrab af Københavns Byret.

I kendelsen fremgår det, at det var stiklæsionen i hjertet, som førte til, at lægen døde.

Den 64-årige læge døde syv dage efter gerningstidspunktet den 28. juni 2022 på grund af en iltmangelbetinget hjerneskade.

Af retten vurderes det, at manden måtte have fundet det sandsynligt, at lægen kunne dø, når han brugte kniven.

Der afsiges dom klokken 11.15 torsdag.

Af mentalvurderinger foretaget af retspsykiatere vurderes tiltalte som normalbegavet, men sindssyg lidende af paranoid skizofreni.

Vurderingerne samt anklager og forsvarer peger på, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket, og at han derfor skal have en anbringelsesdom i en psykiatrisk afdeling.

Den 31-årige har haft et dagligt forbrug af hash, siden han var 17 år. Han henvendte sig første gang til psykiatrien som 26-årig med selvmordstanker og andre depressive symptomer.

I december 2020 blev han tvangsindlagt for sin psykotiske tilstand. Efter at han blev udskrevet, tog han medicin i et par måneder, og så stoppede han både med behandling og medicin.

I juni 2022 stak den psykisk syge mand sin families faste læge i hjertet med en urtekniv. Den 64-årige læge var kommet for at tilse hans tilstand.

Situationen på gerningsdagen sidste år eskalerede, da lægen begyndte at notere på et stykke papir under besøget.

Den drabstiltalte forsøgte at tage papiret ud af hænderne på ham, hvorefter det gik i stykker.

Papiret beskrives af forsvarsadvokaten som omdrejningspunktet for situationen, da det i tiltaltes hoved ville kunne få ham tvangsindlagt igen. Ligesom han tidligere har været for skizofreni.

Ifølge morens forklaring blev den 31-årige vred, og han gik ud og fandt en urtekniv i køkkenskuffen.

Derefter blev lægen jagtet ned af trappen, og det endte med, at han blev stukket to gange. En gang i armen og en gang i brystet, hvor kniven gik ind i hjertet.

/ritzau/