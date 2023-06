Psykisk syg mands forsvarer sigter efter voldsdom i lægedrabssag

Ethvert menneske bør indse muligheden for at ens offer risikerer at dø, hvis man stikker dem med en klinge på 8 centimeter lige i hjertet.

Det siger anklageren til andet retsmøde i sagen ved Københavns Byret, hvor en 31-årig psykisk syg mand er tiltalt for manddrab, da han har stukket sin læge med en urtekniv.

Anklageren mener ikke, at der kan være tvivl om, hvad han skal dømmes for, mens den tiltaltes forsvarer sigter efter en dom for grov vold - som manden erkender.

I juni 2022 stak den psykisk syge mand sin families faste læge i hjertet med en urtekniv. Den 64-årige læge var kommet for at tilse hans tilstand.

Situationen på gerningsdagen sidste år eskalerede, da lægen begyndte at notere på et stykke papir under besøget.

Den drabstiltalte forsøgte at tage papiret ud af hænderne på ham, hvorefter det gik i stykker.

Ifølge morens forklaring blev den 31-årige vred, og han gik ud og fandt en urtekniv i køkkenskuffen.

Derefter blev lægen jagtet ned af trappen og det endte med, at han blev stukket to gange. En gang i armen og en gang i brystet, hvor kniven gik ind i hjertet.

Ifølge forsvarsadvokaten var papiret, som lægen noterede på, omdrejningspunktet for, at situationen udviklede sig.

I tiltaltes hoved kunne papiret betyde, at han igen ville blive tvangsindlagt. Ligesom han tidligere har været for skizofreni.

Desuden lægger forsvareren vægt på, at den 31-årige havde taget den mindste kniv i køkkenskuffen, og at det tyder på, at tiltalte ikke havde til hensigt at gøre så stor skade på lægen.

- Stikket i armen viser, at der har været en kamp mellem forurettede og tiltalte, siger forsvareren onsdag.

- Spørgsmålet om, hvad tiltalte har haft forsæt til at gøre, er der rimelig tvivl om. Han kan have sigtet efter skulder eller arm, og så har han ramt brystet.

Det mener forsvarer ikke, at man med rimelighed kan udelukke.

- Derfor skal tiltalte dømmes for den erkendte grove vold og ikke for manddrab, siger forsvarsadvokaten.

Den 31-årige mands mor havde fem dage inden hændelsen forsøgt at få ham tvangsindlagt, da hun ringer til Region Hovedstadens akuttelefon.

Men fordi han ikke var til fare for sig selv eller for andre i det øjeblik, henviste det sundhedsfaglige personale til, at hun skulle få egen læge ud på adressen.

Det ventes at blive afsagt dom den 29. juni.

/ritzau/