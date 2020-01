Psykolog om digitale sexkrænkelser: Det er et overgreb uden udløbsdato

Flere unge er blevet tvunget til at udsætte sig selv for smerte eller nedværdigende seksuelle handlinger, imens de filmer det. De digitale krænkelser forvolder ofrene en ekstrem psykisk belastning, forklarer psykolog, der appellerer til at undervise børn og unge i forsvarlig digital adfærd

Tvang og trusler er blevet virkeligheden for flere unge, der oplever at blive afpresset til at udføre nedværdigende, seksuelle handlinger mod deres vilje. Fænomenet kaldes hurtcore, hvor offeret filmer sig selv, mens de får instrukser fra gerningsmanden.

Ofte har personen, der afpresser dem, intime billeder af ofrene og truer med at offentliggøre dem til offerets familie og venner, hvis ikke offeret efterkommer afpresserens ønsker.

En rundspørge, som DR har foretaget, viser, at flere danske piger og kvinder inden for de seneste to år har taget kontakt til organisationer med henvendelser om, at de er blevet tvunget til at filme sig selv, mens de udsættes for ydmygelser og smertefulde handlinger på gerningsmandens ordre.

Rundspørgen er foretaget, efter mediet har belyst, hvordan mindst 145 unge piger og kvinder helt ned til 13-års alderen fra primært USA og England har været udsat for tvang på nettet.

De digitale sexkrænkelser kan risikere at påføre offeret en ekstrem psykisk belastning, fortæller psykolog hos Red Barnet Kuno Sørensen, der er ekspert i vold og seksuelle overgreb mod børn.

"Det er et seksuelt overgreb, de bliver udsat for. Det er enormt skamfuldt og ydmygende for offeret, da denne mister kontrollen over sit eget image, når vedkommende ikke længere har kontrol over det intime materiale. Det særlige ved denne form for seksuel krænkelse er, at man ikke kan sætte noget punktum for det. Hvis først billederne og filmene ligger på nettet, så kan de blive delt igen og igen. Det kan være en umulig opgave at få fjernet alle filmene. Ofrene går rundt med en konstant frygt for at blive set som et seksualobjekt. Når de møder i klassen, ved de ikke, hvorfor alle de andre kigger på dem, og det giver en ekstrem psykisk belastning. Det er et overgreb uden udløbsdato. Det bliver ved med at stresse dem," siger han.

Men hvorfor overhovedet frivilligt dele intime billeder eller videoer med en person på nettet, når de personlige konsekvenser kan vise sig at være alvorlige, fordi materialet kan udnyttes til afpresning? Ifølge Kuno Sørensen kan unges udveksling af intime billeder være med til at styrke en personlig kontakt og skabe en stærkere fortrolighed mellem afsender og modtager.

"De deler de intime billeder og videoer, fordi de har en opfattelse af, at de har en fortrolig relation til et andet menneske. For at styrke den personlige relation vil de dele noget meget privat eller personligt, for eksempel et nøgenbillede," siger han.

Den enkelte kan også have en interesse i at jagte anerkendelse hos modparten, og der kan nøgenbilleder være en vej til at høste positive kommentarer og bemærkninger, forklarer han.

"At sende et nøgenbillede kan bevirke, at den anden kommer med positive bemærkninger. Og de fleste kan godt lide at blive rost og anerkendt, herunder også unge mennesker," siger han.

Selvom flere eksempler på misbrug af nøgenbilleder på nettet - for eksempel den såkaldte umbrella-sag - har været belyst i medierne til skræk og advarsel for unge mænd og kvinder, er nøgenbilleder en stadig mere integreret del af unges seksuelle kultur. Det vurderer Christian Mogensen, der er seniorkonsulent i Center for Digital Pædagogik.

"Der er lige så mange grunde til deling af nøgenbilleder, som der er unge. Det kan eksempelvis være en måde at afsøge sin egen seksualitet på eller rammesætte en samtale, som at nu taler vi ikke om lektier eller politik, men om dig og mig. For nogen er billederne et udtryk for en intimitet og troskab eller en måde at være tæt, hvor det digitale bygger bro over en fysisk afstand. Der er ikke et narrativ med, at nøgenbilleder bliver byttet ligesom pokemon-kort. Men vores hverdag og liv er blevet digitalt, og det er vores seksualitet også i nogen grad."

Derfor har flere børn- og ungeorganisationer fokus på, hvordan man uddanner unge i seksual adfærd på internettet uden at fordømme dem, der har lyst til at udveksle nøgenbilleder med en kæreste eller flirt.

"Vi fokuserer meget på dem, der bryder loven og deler billeder, som de ikke har lov til. Vi skaber en moralsk, etisk og pædagogisk diskussion om, hvorfor det er alvorligt og ikke 'drengestreger'. Der er ikke noget forkert eller farligt i at dele et billede af sig selv med nogen, man stoler på. Dem, vi skal opdrage på, er dem, som uden samtykke sender billedet videre," siger Christian Mogensen.

Selvom eksemplerne på digitale sexkrænkelser fylder stadig mere i mediebilledet, vil det ikke nødvendigvis afskrække de unge fra at dele intime billeder og videoer, siger Christian Mogensen.

"Vi tænker ofte, at skræmmehistorierne sker for de andre. Ligesom vi ved, at det kan være farligt at køre uden cykelhjelm, men gør det alligevel. Der er også mange unge, der vælger at sende billeder, hvor man ikke kan se deres ansigt, hvilket gør det mindre sårbart. Og så er der nogen, som har den holdning, at gerningsmænd ikke skal have lov til at definere eller styre deres seksualitet," siger han.

Red Barnet har som følge af de mange nye sager om digitale krænkelser lavet et nyt undervisningsmateriale, der skal hjælpe lærerne med at tage hånd om problemet. Ifølge psykolog Kuno Sørensen er det afgørende, at de unge oplæres i sund digital adfærd.

"Vi skal undervise børn og unge i de risici, der er ved at være online i dag. Men forbud nytter ikke; for eksempel at man aldrig nogensinde må sende et nøgenbillede. Det er et urealistisk forbud at sætte op. Derimod skal forældre, lærere og pædagoger bevidstgøre børn om, at der findes dumme svin på nettet, som ikke vil dem det godt. De skal vide, at de straks skal fortælle det, så det kan blive stoppet," siger han.