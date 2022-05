Pulje til afkobling af gas er ved at være tom

Hvis man vil skifte sit gasfyr ud, har man de seneste år kunnet få betalt afkoblingen af en statslig pulje. Men hvis man vil nå det i år, skal man skynde sig: Puljen er næsten tom.

Puljen, der stammer fra en politisk aftale fra 2020, startede året med 100 millioner kroner. Her kan husholdninger søge om at få dækket regningen for at blive afkoblet fra gassen - hvis de vel at mærke når det, inden puljen løber tør.

Puljen er nemlig bygget op om først til mølle-princippet.

Ifølge den statsejede gasdistributør Evida er der mandag morgen 5,7 millioner kroner tilbage at søge om.

Hvis man vil afkobles gasnettet, når puljen er tom, må man enten betale selv eller vente, til der er penge i puljen næste år.

Et yndet alternativ til opvarmning med gas er fjernvarme.

Fjernvarmeselskabernes organisation Dansk Fjernvarme oplyste i sidste uge, at den har advaret deres medlemmer, fjernvarmeselskaberne, om, at de skal passe på ikke at regne penge fra en tom pulje med i deres tilbud.

/ritzau/