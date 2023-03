Pumpegiganten Grundfos øger salg trods inflation og krig i Europa

Trods højere priser på råvarer, et exit fra Rusland og Belarus og flaskehalse i forsyningskæderne blev 2022 langtfra et kriseår for den danske pumpeproducent Grundfos.

Salget voksede med 12,1 procent, og året ender med et overskud på to milliarder kroner efter skat.

Det viser selskabets regnskab, der er sendt ud tirsdag.

Overskuddet havde været endnu større, hvis ikke det var for Grundfos' exit fra Rusland og Belarus. Det har betydet en nedskrivning på omkring 850 millioner kroner, der trækkes fra bundlinjen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ser man bort fra den nedskrivning og andre særlige poster og fokuserer udelukkende på driften, så har Grundfos endda øget sin indtjening på driften alene fra 2021.

Det betyder også, at hvis man tager Rusland og Belarus ud af ligningen, er salget faktisk vokset med 16 procent.

Det er derfor en tilfreds Grundfos-topchef Poul Due Jensen, der også er barnebarn af Grundfos' stifter af samme navn, der fremlægger regnskabet.

- Vi er lykkedes med at navigere sikkert gennem et udfordrende år.

- Vi er tilfredse med vores finansielle resultater. Vores forretning er fortsat stærk, og vi har leveret en solid profitabilitet, siger han i en meddelelse til regnskabet.

/ritzau/