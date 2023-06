Pusher Street ryddet 34 gange fra nytår til maj

Fra årsskiftet og frem til 9. maj har Københavns Politi ryddet Pusher Street på Christiania 34 gange.

Sidste år skete det 100 gange. Det fremgår af et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Folketingets retsudvalg.

Det er De Konservatives Mai Mercado, som har bedt ministeren om svar på, hvor mange gange hashboderne i Pusher Street er blevet lukket ned.

Justitsministeren har i forbindelse med besvarelsen modtaget en udtalelse fra Rigspolitiet, som igen har indhentet en udtalelse fra Københavns Politi. I den beskrives det nærmere, hvad man mener, når man taler om en rydning af Pusher Street.

Artiklen fortsætter under annoncen

- En rydning af Pusher Street indebærer, at de hashboder, som står fremme, når Københavns Politi ankommer til området, pakkes sammen eller brydes ned, lyder det i svaret.

Derudover oplyser politiet, at en rydning også indebærer, at man fjerner cykler, hegn og andet, som politiet vurderer at have tilknytning til den organiserede hashhandel på Christiania.

- Efter en rydning er området tømt for materialer, som benyttes i forbindelse med hashhandel, lyder det i svaret.

Mai Mercado har også spurgt til, hvor mange indsatser og razziaer, der er foretaget på Christiania, nærmere bestemt i Pusher Street og området omkring, det såkaldte Green Light District.

Også her er der via Rigspolitiet indhentet en udtalelse fra Københavns Politi. Politiet giver dog ikke et eksakt tal, fordi de indsatser, der foretages af civilklædt politi, ikke er med i opgørelserne.

Men den uniformerede tilstedeværelse er registreret. Og i perioden fra nytår og frem til 9. maj jar der været betjente i uniform på Christiania 231 gange.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2022 var 769 uniformerede indsatser.

Det svarer i gennemsnit til to per dag.

Flere gange om ugen foretager Københavns Politi anholdelser i forbindelse med den løbende hashindsats på Christiania. Det afslører de fremstillinger i grundlovsforhør, som foregår i dommervagten i Københavns Byret.

Senest blev to mænd fra henholdsvis Marokko og Sverige efter grundlovsforhør i den forgangne uge varetægtsfængslet i hashsager fra Christiania.

/ritzau/