Putins kontrol over russisk Carlsberg-bryggeri kan vare evigt

Russiske myndigheder har taget midlertidig kontrol over Carlsbergs russiske forretningsben, Baltika Breweries. Det fremgår af et dekret, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, underskrev søndag.

Reelt er det ikke langt fra at være en nationalisering af den danske virksomheds russiske forretning.

Det vurderer Jacob Ørskov Rasmussen, der er partner i advokatfirmaet Plesner. Han kalder det en "midlertidig nationalisering".

Nationalisering betyder, at en privat virksomhed eller aktivitet gøres statsejet eller statsdrevet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tilbage i april lagde Putin grundstenene til at kunne tage midlertidig kontrol over aktiver ejet af udenlandske virksomheder med dekret 302.

- Den eneste betingelse for det var, at der var en trussel mod russiske aktiver udenfor Rusland. I princippet gav det fuld carte blanche for at tage midlertidig kontrol, siger Jacob Ørskov Rasmussen.

Det eneste, der adskiller den midlertidige kontrol fra en fuld nationalisering, er ifølge advokaten, at den russiske stat ikke kan sælge Baltika Breweries.

- Det er midlertidig fuld kontrol. I princippet kan den russiske stat eksempelvis lukke 20 procent af virksomheden ned, skifte navn eller afskedige halvdelen af de ansatte.

Alle regler er sat ud af spil, pointerer Jacob Ørskov Rasmussen. Dekretet og den midlertidige kontrol kan vare for evigt og ophører først, når Putin beslutter sig for det, siger han.

Carlsberg meddelte i juni, at en aftale om at sælge virksomhedens russiske forretning var underskrevet.

Handlen var forudsat, at de nødvendige godkendelser kom i hus. Derfor kunne Carlsberg ikke oplyse, hvornår handlen ville være endeligt gennemført.

Hvilken betydning dekreterne fra henholdsvis april og søndag aften kan få for Carlsbergs salg er svært at svare på.

- De to dekreter er så kortfattede, at de efterlader flere spørgsmål end svar, siger Jacob Ørskov Rasmussen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter præsidentdekretet oplyste Carlsberg i en meddelelse, at "udsigterne for salgsprocessen er meget usikre".

Senioranalytiker hos Sydbank Mikkel Emil Jensen siger, at salget potentielt kan gå i vasken.

- Det er svært at sælge noget, man ikke selv har kontrol over, siger han.

Han påpeger, at markedet reagerer relativt roligt.

- Det handler nok om, at aktionærerne allerede havde indregnet tabet. Derfor er de russiske aktiver reelt ikke noget værd.

- I en salgsproces ville man godt kunne få lidt ud, men det ville nok være mindre. Det vil naturligvis være et stort tab, nok på de her 7,5 milliarder, siger han og henviser med milliarderne til, hvad Carlsberg allerede har bogført.

I dekretet fra april tog russiske myndigheder datterselskaber af tyske Uniper og finske Fortum under statskontrol.

Det er ifølge Jacob Ørskov Rasmussen den samme liste, som Carlsberg og også den franske yoghurtproducent Danone kom på søndag aften.

/ritzau/