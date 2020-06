Paven kritiserer barnagtige præster, Qatar tager magten i dansk moské, og ”racistisk” is skifter navn

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Det er ikke kun statuer, som i disse uger undergår et kritisk blik over store dele af kloden. Også produkter på supermarkedernes hylder får nu et identitetspolitisk eftertjek, som blandt andet medfører forkastelse af produktnavne, logoer og markedsføring.

Det gælder blandt andet den populære is Eskimo Pie, som nu skal have nyt navn.

Firmaet bag isen – amerikanske Dreyer’s Grand Ice Cream – ønsker nemlig at distancere sig fra brugen af ordet ”eskimo”, som af flere opfattes som et racistisk begreb brugt af udefrakommende, som kolonialiserede Arktis.

Men er det ikke fjollet – eller i bedste fald ligegyldigt – at diskutere navnet på en pindeis?

Nej, for identitetspolitikken vedrører os alle, og den vil vedblive med at være et af de kommende års helt store slagsmål, vurderer professor Vincent Hendricks i dagens Kristeligt Dagblad:

”Det er den kamp om symboler og systemer – og dermed om magt – der kommer til at præge debatten i mange år frem. Og det er en hidsig kamp, som vi alle sammen alene qua vores identitet har en aktie i.”

Dagens anden historie handler også om magt, men i mere konkret forstand.

Qatar har nemlig overtaget magten i den uroplagede stormoské på Rovsingsgade i København, skriver Berlingske her til morgen. Fem mand fra den olierige stat har ifølge avisen sat sig på bestyrelsen for fonden bag moskeen, hvilket vækker bekymring på Christiansborg. Det er ikke første gang, moskéen har tiltrukket sig mediernes opmærksomhed. Tilbage i februar kunne Kristeligt Dagblad fortælle historien om den lukningstruede stormoské. En historie, der handlede om pengemisbrug, bandeforbindelser og ekstremisme.

Sårbare borgere kan igen få besøg som normalt. Det midlertidige besøgsforbud på socialområdet, der blev indført i forbindelse med coronakrisen, bliver ophævet fra onsdag, oplyser social- og indenrigsministeriet. Det gælder blandt andet opholdssteder for børn og unge, døgninstitutioner, diverse botilbud og kvindekrisecentre, skriver Ritzau.

I kølvandet på coronakrisen er pave Frans ude med både ris og ros. Paven har netop udtrykt beundring for den heroiske indsats, som både sundhedspersonale og de fleste præster verden over har vist under coronapandemien. Han er til gengæld mindre begejstret for de præster, der har trodset myndighedernes anbefalinger. De har opført sig som ”teenagere”, lyder det fra det katolske overhoved ifølge mediet Religion News Service.

Blot fordi man er ung, kan man sagtens udrette heroiske bedrifter. Det er 20-årige Astrid Siemens Lorenzen et godt eksempel på. Hun lider af spastisk lammelse og kan hverken tale, gå eller frivilligt bevæge sine lemmer i øvrigt. Alligevel blev hun i går student fra Sønderborg Statsskole efter fem års gymnasiegang og med et karaktergennemsnit på 12,3. Kristeligt Dagblad interviewede Astrid Siemens Lorenzen, kort efter hun fik sin hue på. Du kan også læse et stort interview med hende fra 2018.

Sagen om den verdensberømte forfatter J.K. Rowling tager endnu en drejning. Fire forfattere, der er repræsenteret af det samme agentbureau (Blair Partnership) som Harry Potter-forfatteren, har trukket sig. Årsagen er, at J.K. Rowling ifølge forfatterne har udtrykt sig transfobisk, og at bureauet i forlængelse heraf har afvist at komme med en offentlig udtalelse, hvori man bekræfter sin støtte til transpersoners rettigheder. Det skriver The Guardian. Forfatternes reaktion skriver sig ind i en større tendens om folk i kulturbranchen, der i stigende grad smækker med døren. Kulturskribent på Kristeligt Dagblad Jeppe Krogsgaard Christensen kiggede for nylig nærmere på fænomenet.

I aften fejrer vi sankthansaften. Men hvorfor gør vi egentlig det? Hvem er denne Sankt Hans? Og hvorfor tænder vi bål? Hvis du har halvandet minut, kan du få styr på historien bag midsommerfejringen lige her. Så er du godt klædt på til dagen.