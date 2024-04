129 vittigheder dømmes racistiske og udløser betinget fængselsdom

En 28-årig mand er ved Retten i Holstebro idømt syv dages betinget fængsel for at have publiceret racistiske vittigheder på to hjemmesider.

De to hjemmesider på henholdsvis dansk og tysk indeholder blandt andet 129 vittigheder, som efter rettens opfattelse overtræder straffelovens paragraf 266b.

Det er den såkaldte racismeparagraf, der forbyder udtalelser eller meddelelser, som kan betragtes som forhånende og nedværdigende over for en gruppe personer på grund af race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse.

De fleste af udsagnene på hjemmesiderne er udformet som spørgsmål:

"Hvad er forskellen mellem en jøde og en pizza?", "Hvad kalder man to hundrede negere i en svømmepøl?" og "Hvad kalder man en neger på et træben?", hedder det eksempelvis.

Retten gav anklagemyndigheden medhold i, at der var tale om grove, krænkende udsagn om blandt andre jøder og sorte personer.

Men der var intern uenighed mellem dommeren og de to domsmænd.

To ud af tre voterende stemte for at dømme for brud på racismeparagraffen, mens en tredje voterende ville frifinde. Stemmeflertallet bestemmer.

Den 28-årige mand havde nægtet sig skyldig. Han forklarede, at han aldrig havde haft til hensigt at krænke nogen med hjemmesiderne.

- Jeg har i min vildeste fantasi ikke regnet med, at jeg skulle sidde her i dag. Det forbavser mig virkelig meget, sagde den tiltalte i retten.

Selv mener den tiltalte ikke, at vittighederne har noget som helst med racisme at gøre.

- Der er komikere i Danmark, ja i hele verden, der siger de samme vittigheder. Jeg kan læse nogle op, hvis det er, sagde han i retten.

Den danske hjemmeside har ifølge den tiltalte selv haft 80.000-100.000 besøgende om måneden.

Da både den danske og tyske hjemmeside er reklamefinansieret, har det ifølge den tiltalte givet indtægter på 3500 til 4000 kroner om måneden.

Retssal G i Retten i Holstebro var onsdag formiddag fyldt med venner og pårørende til den tiltalte.

Kort efter domsafsigelsen oplyste den tiltaltes advokat, at dommen ankes til landsretten med krav om frifindelse.

Specialanklager Ulrik Panduro havde krævet den tiltalte idømt mindst 60 dages ubetinget fængsel.

Alligevel er han godt tilfreds med afgørelsen.

- Jeg mener, det er den helt rigtige afgørelse. Nu skal sagen så i landsretten. De videre konsekvenser må man se på, når landsretten har talt, lød det fra anklageren.

/ritzau/