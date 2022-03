Rambøll leverer flere rekorder på trods af coronapandemi

2021 har på flere parametre været et historisk godt år for Rambøll.

Såvel omsætning som indtjening er nemlig steget til rekordhøje niveauer. Det viser Rambølls regnskab for 2021.

Rambøll er en dansk ingeniør- og rådgivningsvirksomhed. Selskabet hjælper kunder verden over med rådgivning indenfor eksempelvis bygninger, transport og energi.

I 2021 har en generelt stigende efterspørgsel været med til at give Rambøll en omsætning på 14,2 milliarder kroner. Det er fire procent over året før og rekord for selskabet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Geografisk har især Storbritannien, Tyskland, Centraleuropa og Afrika udviklet sig positivt med pæne vækstrater. Bortset fra i Sverige har der også været pæn vækst i Norden.

Den større omsætning har bidraget til en større indtjening for Rambøll, der på driften har tjent 849 millioner kroner. Også det er rekord.

Koncernchefen i Rambøll, Jens-Peter Saul, er meget tilfreds med det resultat, som er opnået på driften i 2021.

- At vi kan levere et rekordresultat i et år, hvor covid-19-pandemien fortsat påvirker vores hverdag, understreger, hvor stærk vores forretning er.

- Jeg vil gerne sige en særlig tak til alle vores medarbejdere, der har gjort et fremragende arbejde med at levere på vores projekter for vores kunder under covid-19-pandemien, siger Jens-Peter Saul.

Koncernchefen regner med endnu et godt år i 2022. Det gør han på trods af krigen i Ukraine og stigende geopolitisk og økonomisk usikkerhed.

- I lyset af vores stærke ordrebog forventer vi fortsat stærk vækst i 2022 og øget indtjening, siger Jens-Peter Saul.

Rambøll er grundlagt i 1945 og er siden vokset til en af de største ingeniør- og rådgivningsvirksomheder i Danmark.

Ved udgangen af 2021 havde selskabet i underkanten af 17.000 ansatte.

/ritzau/