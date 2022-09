Rambuktyve brød ind i Illum og stjal ure for millioner

To mænd er idømt tre års fængsel hver for rambuktyverier i indre København sidste forår.

Det har Københavns Byret torsdag afgjort, fortæller anklager Sophie Herskind.

- Det er vi ret tilfredse med, siger hun kort.

Normalt er der stille ved stormagasinet Illum natten til en tirsdag. Men lige før midnat natten til den 9. marts sidste år drønede to mænd en Opel Corsa ind i Illum på strøget i København og skaffede sig derved adgang til det ellers aflåste stormagasin.

Artiklen fortsætter under annoncen

81 ure stak de af med fra forretningen Bucherer. De havde en samlet værdi på næsten 5,5 millioner kroner.

Derefter satte de sig ind i en anden bil - en Toyota Corolla - og kørte den ind i en urforretning lige rundt om hjørnet.

Det var Jorcks ure og diamanter på Vimmelskaftet, der blev ramt, og de to tyve indsamlede her smykker til en værdi af godt 900.000 kroner, inden de flygtede fra stedet.

Bilerne, der blev brugt som rambuk, var stjålet kort inden udåden, og efter indbrudstyverierne stak de to mænd på i dag 43 og 39 år af på en lille motorcykel, som de også rapsede.

Det fremgår af anklageskriftet, at anklagemyndigheden mener, at der var endnu en gerningsmand inde over forbrydelserne. Men vedkommende er ikke blevet identificeret.

De to mænd, der er dømt for rambuktyverierne, har under sagen nægtet sig skyldige. Alligevel har retten fundet det bevist, at de stod bag tyverierne, mens de blev frifundet for andre mindre lovovertrædelser.

Mændene var anklaget for at have været i besiddelse af hash med henblik på videresalg, men retten mener, at det var hash til eget brug.

Derfor bliver de kontanter, der var beslaglagt, ikke konfiskeret.

Mændene har anket dommen til landsretten. Dermed skal Østre Landsret på ny tager stilling til sagen.

/ritzau/