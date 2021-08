Musiker og sangskriver Rasmus Lyberth rejste fra Grønland som teenager, men har brugt hele sit voksenliv på at synge sit modersmål ind i bevidstheden på mennesker verden over. I morgen fylder han 70 år

Rasmus Lyberth har rørt tusinder med sin sang, selvom de ikke forstod et ord

Da Rasmus Lyberth i juli sad ved sin computer, faldt han over et opslag på Facebook, der fik ham til at spærre øjnene op.