Paludan stifter kirke, karikaturer af Muhammed blev vist på rådhuse i Frankrig, og danske skattekroner støtter tyrefægtning

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Det har været (endnu) en uge, hvor der er blevet talt meget om sexisme og seksuelle krænkelser her i landet. Onsdag aften blev det første afsnit af dokumentaren ”Partiernes skjulte overgreb” vist på TV 2. I dokumentaren beretter ni unge kvinder om deres oplevelser med en sexistisk kultur, seksuelle krænkelser og overgreb i danske ungdomspartier. I dag skriver Kristeligt Dagblad, at det skader demokratiet, hvis de unge ikke føler sig trygge ved at engagere sig i politik, og at de ”voksne” i partierne ikke har taget problemet alvorligt i god nok tid. Derudover undrer det, at tidligere og nuværende ledelser i ungdomspartierne har valgt ikke at deltage i programmet.

I dag peger World Animal Protection Danmark også på et problem, der skal rettes op på, og som ifølge dem har stået på i for lang tid. I en pressemeddelelse meddeler de, at danske skattekroner i årevis har støttet dyremishandling. Tyrefægtningsindustrien modtager nemlig penge fra EU’s landbrugsstøtte. Pengene går til opdræt af tyrekalve, der ”slås ihjel for underholdningsværdien”. I denne uge har der været afstemninger i Europa-Parlamentet om, hvorvidt rammerne for landbrugsstøtten skulle ændres i perioden 2021-2027, men parlamentet er blevet enige om, at tyreopdrættere stadig skal have adgang til støtte.

Vi skal en tur til USA, hvor den sidste tv-debat mellem præsidentkandidaterne, Donald Trump og Joe biden, natten til i dag fandt sted. To af Bidens partifæller, der begge er medlem af Repræsentanternes Hus, anklager Facebook som medskyldig i anti-muslimsk vold. Ilhan Omar og Rashida Tlaib langer ud efter Facebook, efter at en rapport, der blev offentliggjort i onsdags, dokumenterer, hvordan det sociale medie har tilladt spredningen af anti-muslimsk had og vold i hele verden. Det skriver Religion News Service. Rapporten viser, at Facebook har spillet en rolle i vold udøvet mod muslimer i både Tyskland, Sverige, New Zealand og USA.

Vi bliver i udlandet. I Frankrig var der onsdag national mindehøjtidelighed, hvor historielæreren Samuel Paty, der blev myrdet af en islamistisk terrorist for en uge siden, blev hædret. Tegninger af muslimernes profet Muhammed fra den franske satiriske avis Charlie Hebdo blev projiceret i flere timer på rådhuse i to franske byer. Det skriver The Independent. Samuel Paty fik skåret halsen over, da han gik hjem fredag aften, kun få dage efter at han havde vist sine elever Charlie Hebdos karikaturer af profeten Muhammed. Mindehøjtideligheden for læreren foregik i gården ved Sorbonne Universitet i Paris, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, deltog.

Nu er der gode nyheder for lungekræftpatienter. Medicinrådet anbefaler nu lægemidlet Keytruda, der i kombination med kemoterapi kan give op til syv måneders længere levetid, skriver Ritzau. Keytruda bliver allerede brugt i behandlingen af patienter, der lider af en anden type lungekræft, men nu kan flere lungekræftpatienter få lægemidlet. Det drejer sig om omkring yderligere 200 patienter årligt, vurderer Kræftens Bekæmpelse. Jesper Fisker, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse, mener, det er utrolig vigtigt, at flere patienter nu kan få adgang til Keytruda:

”Faktisk løber man en umiddelbar risiko for at dø af sin sygdom. Og der betyder det her præparat, at det kan give dem syv måneders ekstra overlevelse. Og det er jo fantastisk at opleve i en situation, hvor alternativet næsten ikke er til at bære.”

Hvis du har gået og tænkt på, hvad Rasmus Paludan, der er partiformand i Stram Kurs, mon har gået og pønset på på det sidste, så kan du læse det i en artikel i Kristeligt Dagblad i dag. Du kan også få svaret her: Rasmus Paludan har stiftet en kirke og vil selv være ærkebiskop. Kirken, som han er i gang med at få stablet på benene, hedder Sankt Jakob Maurerdræberens Kirke og er opkaldt efter en helgen, som ifølge legender skulle have hjulpet Spanien fri fra muslimsk besættelse. Det er Rasmus Paludans plan at få kirken anerkendt som trossamfund, men hvor kirken skal ligge, er endnu ikke besluttet.

Der bliver kørt for hurtigt på vejene i byområder, og det er et problem for trygheden, mener seks nordsjællandske kommuner. Kommunerne vil gerne selv kunne sætte fartgrænser på vejene, skriver Ingeniøren. Borgmestrene i de seks kommuner har sendt et brev til transportminister, Benny Engelbrecht (S), hvor de beskriver problemet, og at de drømmer om at indføre zoner i boligområder, hvor man maksimalt må køre 40 kilometer i timen. Men i dag skal politiet ind over beslutninger, der kan have betydning for færdselssikkerheden og færdelsafviklingen, hvorfor kommunerne ikke bare selv kan sænke fartgrænserne.