Realitykendis kendt skyldig i voldtægt af 25-årige kvinde

Realitydeltageren Teitur Skoubo er kendt skyldig i at have voldtaget en 25-årig kvinde i Odense i november.

Det har Retten i Odense afgjort onsdag middag.

Han er blevet idømt to år og seks måneders fængsel og skal betale 100.000 kroner i erstatning til den 25-årige kvinde.

Dommeren og de to domsmænd lagde vægt på, at det var en kontaktvoldtægt af en offentligt kendt person, der burde være et forbillede.

Teitur Skoubo ankede dommen til frifindelse på stedet.

Anklager krævede varetægtsfængsling af Teitur Skoubo. Det blev han, fordi dommen er mere end to år.

Teitur Skoubo er blandt andet kendt som vinder af realityprogrammet "Paradise Hotel" i 2019 og har cirka 138.000 følgere på det sociale medie Instagram.

/ritzau/