Realkreditlån til boligkøb på laveste niveau siden 2016

Interessen for realkreditlån til boligkøb har været lav de seneste tre måneder.

Den samlede værdi af de optagne realkreditlån til boligkøb lå således i andet kvartal i år knap 40 procent under niveauet for sidste år.

Det skriver bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, i en pressemeddelelse torsdag.

Realkreditinstitutterne udlånte i andet kvartal for omkring 19 milliarder kroner til danskere i forbindelse med et boligkøb.

For et år siden var det tilsvarende tal for kvartalet 31 milliarder kroner.

Det er ifølge interesseorganisationen ikke set lavere i et andet kvartal siden 2016.

Peter Jayaswal, direktør for realkredit og ejendomsfinansiering i Finans Danmark, mener, at det kan "være blevet sværere at navigere rundt på boligmarkedet".

- På den ene side er renten og forbrugerpriserne stadig på et højt niveau, og det kan stille større krav til privatøkonomien, siger han i pressemeddelelsen.

- På den anden side er mange danskeres løn steget en smule mere end normalt, og boligpriserne er faldet mange steder i landet.

Selv om niveauet i andet kvartal var lavt, udgjorde det dog en stigning i forhold til årets første tre måneder.

Der er dog også typisk flere, der køber bolig i sommermånederne.

Ser man på boligsalget, var der således også en stigning fra første til andet kvartal.

Men kigger man på årets første seks måneder som helhed, ligger antallet af bolighandler på det laveste niveau siden 2014.

Det viser tal fra Boligsiden, der blev offentliggjort torsdag morgen.

