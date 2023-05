Recepter på populært slankemiddel stiger igen i april

Antallet af personer, der indløser en recept på Novo Nordisks vægttabsmiddel Wegovy stiger fortsat i Danmark.

I april i år var der i alt 42.466 personer, der indløste en recept på Wegovy Flextouch, som bruges til vægttab og -kontrol.

Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Måneden inden indløste knap 38.000 personer en recept på slankemedicinen. Det er en stigning på cirka 13 procent fra måneden forinden.

Fra februar til marts steg antallet af brugere med 49 procent. Så stigningen i Wegovy aftager.

- Det er naturligt, at væksten aftager i takt med, at flere får udskrevet et lægemiddel.

- Vi har nok ikke set toppen endnu, men det kunne godt være et tegn på, at stigningen bliver mindre markant fremover, siger Mette Keis Jepsen, afdelingschef i styrelsen, i en skriftlig kommentar.

Men det er bestemt ikke dårligt nyt for Novo, at stigningen aftager.

Det siger senioranalytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen.

- Der er færre arbejdsdage i april end i marts. Blandt andet på grund af påske. Det kan have en indvirkning på de her tal.

- Derfor vil jeg gerne se udviklingen i maj, før vi endeligt kan konkludere, at væksten i antallet af brugere af Wegovy er klart aftagende, siger han.

Slankemidlet er godkendt af sundhedsmyndighederne til personer, som er svært overvægtige eller overvægtige med vægtrelaterede sygdomme.

Ifølge Novo Nordisk selv lever næsten 900.000 danskere med svær overvægt.

- Hvis Wegovy vel og mærket er brugt hensigtsmæssigt, så har man formået at opdyrke omkring fem procent af de 900.000 danskere. Det er rigtig, rigtig hurtigt og meget for et lægemiddel på kun fem måneder, siger Søren Løntoft Hansen.

Sundhedsdatastyrelsen oplyste i slutningen af april, at Wegovy på få måneder er blevet det dominerende lægemiddel til vægttab.

Salget af Wegovy har givet Novo Nordisk en omsætning på 4,6 milliarder kroner i første kvartal.

Både Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har haft et vågent øje på salget af det populære slankemiddel, siden det for alvor indtog markedet.

Det sker blandt andet på baggrund af flere historier om udenlandske onlinelæger, der udskriver receptpligtig medicin til personer, som ikke opfylder kravene.

