Rederiet Norden køber shippingfirma af Hummel-ejer

Det danske rederi Norden vil købe shippingselskabet Thorco Projects.

Det oplyser Norden i en pressemeddelelse.

Thorco Projects er en del af Thornico-koncernen, som Hummel-ejer Christian Stadil står bag.

Prisen på handlen er ikke oplyst, men parterne forventer at gennemføre den i slutningen af tredje kvartal.

- Med den tonnage og de forretningsværktøjer, vi har til rådighed i Norden, ser vi et markant potentiale i at videreudvikle Thorco Projects forretning under Norden-brandet, siger Jan Rindbo, topchef i Norden, i pressemeddelelsen.

Thorco Projects blev etableret i 2003. I dag driver det en flåde på omkring 30-40 leasede skibe.

Ifølge ShippingWatch er Thorco Projects den eneste tilbageværende del af Stadil-familiens sats på shippingindustrien.

I 2020 overgik forretningen fra at eje sine egne skibe til i stedet at fokusere på lejeløsninger. I den forbindelse begærede Thornico flere selskaber konkurs.

Den administrerende direktør i Thorco Projects, Thomas Mikkelsen, glæder sig over muligheden for, at selskabet kan komme til at vokse.

- Vi glæder os også over denne mulighed for at udvikle vores samarbejde med Norden, som vi mener kan styrke og vækste vores projektforretning yderligere, siger han i pressemeddelelsen.

I februar præsenterede Norden det bedste resultat i 151 år, da man offentliggjorde regnskabet for 2022. Her havde Norden et overskud på 5,2 milliarder kroner.

Det var især de høje fragtrater, der løftede omsætningen. Rederiet omsatte for næsten 37 milliarder kroner i 2022.

