Regel tvinger selskab til at flyve med ingen eller få passagerer

Lufthansa er nødt til at gennemføre 18.000 unødvendige flyvninger denne vinter for at kunne beholde slots.

På grund af en særlig regel er det tyske luftfartsselskab Lufthansa nødt til flyve med tusindvis af tomme eller halvtomme fly denne vinter.

Det fortæller Carsten Spohr, der er topchef i Lufthansa Group, i et interview med avisen Frankfurter Allgemeine. Det skriver Ingeniøren.

Årsagen er en særlig regel, der tilsiger, at luftfartsselskaber skal benytte en vis del af deres start- og landingsslots i lufthavnene for at sikre sig fortrinsret til at beholde dem året efter.

Reglen kaldes 80/20-reglen, fordi selskaberne skal benytte 80 procent af deres slots i løbet af fem uger for at beholde fortrinsretten.

Tidligt under coronapandemien valgte EU-Kommissionen ganske vist at stoppe for reglen, da selskaberne pludselig blev ramt af markant lavere rejseaktivitet.

Men det var med en indbygget genindfasning, som nu volder Lufthansa store problemer.

Fra at selskaberne skulle benytte 25 procent af deres slots, så er det nu steget til 50 procent. Og mod slutningen af marts 2022 hæves det til 64 procent.

Ifølge Carsten Spohr har Lufthansa i forvejen været nødt til at aflyse cirka hver tiende flyvning i vintersæsonen på grund af vigende bookinger.

Han ville gerne have aflyst flere, men det kan ikke lade sig gøre på grund af den særlige regel.

- På grund af svag efterspørgsel i januar ville vi have aflyst væsentligt flere.

- Men vi er nødt til at gennemføre yderligere 18.000 unødvendige flyvninger denne vinter alene for at beholde vores start- og landingsrettigheder, siger han i interviewet ifølge Ingeniøren.

Til Ingeniøren fortæller både SAS og Norwegian, at de ikke flyver med tomme fly, som Lufthansa gør det på grund af den særlige regel.

SAS udtrykker dog bekymring ved perspektiverne.

- Vi ser en fortsat usikkerhed omkring rejseaktiviteten denne vinter, som gør det ønskværdigt, at EU-kommissionen tillader flyselskaber at ændre i trafikprogrammet, uden at de risikerer at miste deres slottider.

- Det skal ske, for at vi kan slippe for at gennemføre den slags flyvninger denne vinter, hvis omikron fortsat påvirker rejseaktiviteten, fortæller SAS til Ingeniøren.

Ifølge mediet Euractiv har en talsperson fra EU-Kommissionen oplyst, at den nuværende 50 procent-regel allerede afspejler den lavere efterspørgsel.

/ritzau/