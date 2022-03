Regeringen vil drøfte ukrainske flygtninges jobmuligheder

Det forventes, at tusindvis af ukrainske flygtninge den kommende tid ankommer til Danmark.

Flere arbejdsgivere har allerede meldt ud, at de er klar til at ansætte dem, og derfor indkalder regeringen nu en række af arbejdsmarkedets parter til drøftelser om, hvordan man bedst og hurtigst kan sikre, at ukrainerne kan komme i arbejde, hvis de vil.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har sammen med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) indkaldt blandt andet Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) til møde i Udlændinge- og Integrationsministeriet fredag klokken 10.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) opfordrede tidligere på dagen regeringen om at indkalde til trepartsforhandlinger.

- Vi står i en særlig situation med krig i Europa, og vi må alle gøre, hvad vi kan for at hjælpe. En stor flygtningestrøm fra Ukraine kan give lange sagsbehandlingstider, hvor mennesker på flugt sidder og visner frem for at bidrage til det danske samfund.

- Det kan ingen være tjent med - hverken danskere eller ukrainere, så lad os få ukrainerne i gang på ordnede danske vilkår så hurtigt som muligt, siger Lizette Risgaard, der er formand for FH, i en pressemeddelelse.

Hun mener, at fagbevægelsen ud over at sikre ordentlige arbejdsvilkår for ukrainerne i kraft af sit gode branchekendskab kan hjælpe til med at pege på, hvor der er ledige job.

/ritzau/