Regeringen vil lade realkreditselskaber finansiere havmøller

Et nyt, stort marked kan blive tilgængeligt for danske realkreditselskaber.

Regeringen vil nemlig gøre det muligt for institutterne at finansiere store havvindmølleparker, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S) til mediet Finans.

Aktuelt må realkreditinstitutter være med til at finansiere vindmøller inden for en grænse på 12 sømil fra den danske kyst, men ikke udenfor.

Med en lovændring skal det blive muligt for realkreditselskaber også at belåne projekter uden for grænsen, lyder regeringens plan.

- Vi skal ud af Putins klør (Vladimir Putin, Ruslands præsident, red.), og det skal gå stærkt. Vi åbner derfor op for, at realkreditselskaberne kan være med til at finansiere anlæg af havvind, fordi det vil gøre det billigere at opføre dem, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S).

Ifølge mediet regner regeringen med, at det giver mulighed for at øge realkreditudlånet med 200 milliarder kroner.

Samtidig er håbet, at der kan komme "tocifrede milliardbesparelser" i opførelsen af havvindprojekter for cirka 300 milliarder kroner, der ventes at være på vej.

Over for Finans erklærer Realkreditrådet, der har seks medlemsinstitutter, at det ser positivt på udspillet.

Realkreditinstitutterne i Danmark er blandt andet med til at finansiere mange danskeres boligkøb.

Men Carsten Tirsbæk, formand for Realkreditrådet, påpeger over for Finans, at institutterne også er med til at belåne andre områder end blot ejendomme, for eksempel vindmøller, solceller og elnet.

Derfor mener han ikke, at området vil være helt nyt for selskaberne.

