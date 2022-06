Regeringen vil øge den danske stats ejerandel i SAS

Regeringen har lavet en aftale med et flertal i Folketinget om, at den vil fortsætte og muligvis endda øge den danske stats ejerandel i SAS til op til 30 procent.

Regeringen og partier forestiller sig en ejerandel på mellem 22 og 30 procent, fortæller finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde fredag formiddag.

- SAS er i en vanskelig situation. Vi har skullet tage stilling til, hvordan vi i Danmark vil handle, siger han.

- Selskabet har stor betydning for det danske samfund.

I øjeblikket er den danske stats ejerandel i luftfartsselskabet 21,8 procent. Sverige har samme ejerandel i øjeblikket.

Regeringen og aftalepartierne er i øvrigt klart til at eftergive selskabets gæld til staten på 3,5 milliarder kroner.

Wammen slår fast, at der ikke kommer en pengecheck til SAS i dag. Der skal også findes andre investorer, før staten vil støtte med flere penge.

- Det, der vil være vores udgangspunkt for, præcis hvor vi lægger os på ejerandel, er, at vi får en ejerandel, der er så tilpas robust, at vi vil kunne lave en aftale med en ny storaktionær i SAS, der varetager danske interesser, siger finansministeren.

- Det er bevæggrunden for, at vi har engagementet. Det er ikke, fordi staten som sådan har nogen planer om at drive flyselskab.

Hvis det ikke lykkedes for SAS at overbevise markedet om, at selskabet har en levedygtig og rentabel fremtid, så kommer der ikke nogen penge hverken fra markedet eller den danske stat. Det siger Rasmus Jarlov, finansordfører hos De Konservative.

- Vi har selvfølgelig ikke lyst til at skyde penge ind i et selskab, som ikke er rentabelt, lyder det under pressemødet.

Aftalepartierne tæller Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, SF og De Radikale.

Sverige har tidligere på ugen taget en beslutning, der står i kontrast til den danske udmelding.

Den svenske stat står nemlig ikke klar til at stille ny økonomisk hjælp til rådighed for luftfartsselskabet. I stedet vil den acceptere, at den svenske stats ejerandel i SAS vil skrumpe.

Det oplyste den svenske erhvervsminister, Karl-Petter Thorwaldsson, tirsdag.

/ritzau/