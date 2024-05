Region forlænger aftale om underskudsramt bornholmsk flyrute

Region Hovedstaden har forlænget sin aftale med flyselskabet DAT om flyvninger mellem Bornholm og København.

Det skriver Bornholms Tidende torsdag.

Aftalen er blevet forlænget med et år og vil løbe frem til 30. november 2025.

Forlængelsen kommer, efter at flyselskabets direktør, Jesper Rungholm, har luftet tanker om at lukke ruten, der årligt giver et underskud på 18 millioner kroner.

Hvis man kunne lukke ruten øjeblikkeligt, ville man gøre det, har direktøren sagt til TV 2/Bornholm.

Kontrakten med Region Hovedstaden står dog i vejen.

Den forpligter DAT til at fragte Region Hovedstadens hospitalspatienter frem og tilbage mellem Rønne og København.

Hos Jesper Rungholm var håbet derfor, at kontrakten ikke ville blive forlænget.

Lørdag sagde han til TV 2/Bornholm, at underskuddet var så stort, at man overvejede at lukke ruten på trods af kontrakten.

Det ville være muligt at "køre en retssag" for de penge, sagde direktøren til mediet.

Efterfølgende har det dog lydt fra Jesper Rungholm, at DAT ikke går med tanker om at bryde aftalen.

- Det er slet ikke i vores overvejelser. Vi driver ikke en forretning, hvor vi løber fra vores kontrakter, sagde direktøren søndag til TV 2.

Forlængelsen er nu en realitet, og det vil medføre nogle ændringer, forklarer Jesper Rungholm til Bornholms Tidende.

Der vil blandt andet blive skåret ned i antallet af afgange.

- Det er fuldt forståeligt, at de gerne vil have sikkerhed for, at driften fortsætter. Det må vi reagere efter, og det er også det, vi har gjort ved at skære i frekvensen og få ryddet op, siger Jesper Rungholm.

Han forklarer til mediet, at det er almindelig praksis, at Region Hovedstaden har mulighed for at forlænge kontrakten, selv om DAT har ønsket det modsatte.

Det står ikke klart, hvad der skal ske med flyvninger mellem København og Bornholm, når kontrakten mellem DAT og Region Hovedstaden udløber i efteråret 2025.

