Region indgår forlig med mand i sag om ulovlig bæltefiksering

Region Nordjylland kommer til at betale i alt 450.000 kroner i erstatning til en mand i 20'erne for at have krænket hans menneskerettigheder, da han var bæltefikseret i flere måneder.

Det oplyser mandens advokat, Tobias Stadarfeld, til Ritzau.

Retten i Aalborg afgjorde i december 2021, at der var sket et brud på menneskerettighederne og tilkendte manden en erstatning på 350.000 kroner.

Regionen og den unge mand har afsluttet sagen ved at indgå et forlig. Det betyder, at han får yderligere 100.000 kroner i erstatning, oplyser advokaten.

De i alt 450.000 kroner er ifølge Tobias Stadarfeld den højeste enkeltstående erstatning for en konstateret menneskerettighedskrænkelse i dansk ret nogensinde.

Manden var tvangsfikseret fra 6. februar 2018 til 28. februar 2019 på retspsykiatrisk afdeling i Aalborg, men kun perioden fra april til februar var ulovlig ifølge Retten i Aalborg.

Retten afgjorde, at artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention var overtrådt.

I artikel 3 i menneskerettighedskonventionen står der, at "ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende behandling eller straf".

Da sagen var for retten i 2021, gik Tobias Stadarfeld efter en erstatning på 12 millioner kroner.

Han fortalte dengang til DR, at han havde fastsat kravet ud fra, at Menneskerettighedsdomstolen i en anden sag om tvangsfiksering havde tilkendt en forurettet 75.000 kroner for fastspænding i knap et døgn.

/ritzau/