Regioner: Intet tyder på flere opsigelser blandt sygeplejersker

Sygeplejersker blev opfordret til at sige deres job op i november, men det tyder på, at få har gjort det.

Der er ikke noget, der tyder på, at der har været flere opsigelser blandt sygeplejersker i november, end der plejer at være.

Det siger Danske Regioner, der har lavet en rundspørge blandt landets fem regioner.

Danske Regioner understreger, at der er tale om et midlertidigt billede, og at man først har fuldstændige tal i januar.

Styregruppen for National Arbejdsnedlæggelse har ellers opfordret sygeplejersker til at sige deres job op i løbet af november i protest mod deres løn- og arbejdsvilkår.

Artiklen fortsætter under annoncen

Luca Pristed, der er sygeplejerske på Rigshospitalet og talsperson for Styregruppen for National Arbejdsnedlæggelse, sagde tirsdag sit job op, og han sagde, at han håber, at flere tusind sygeplejersker vil gøre det samme.

Region Sjælland oplyste onsdag, at man har et generelt billede af, at antallet af opsigelser blandt sygeplejersker er nogenlunde på niveau med, hvad der er normalt for november måned.

Regionen forventer at have en endelig opgørelse i løbet af torsdag.

Hos Region Midtjylland siger man, at man har fået nogenlunde samme antal af opsigelser ved udgangen af november, som man havde ved udgangen af oktober.

I en foreløbig melding fra Region Sjælland lyder det, at der per 30. november kun er meget få sygeplejersker, der har sagt deres stilling op med begrundelse i at støtte opfordringen om kollektiv opsigelse.

Region Hovedstaden og Region Nordjylland oplyser, at de kommer med en opgørelse senere torsdag.

/ritzau/