Regioner savner løsningsbud på konflikt fra sygeplejersker

Forventningerne hos regioner og sygeplejersker før et møde onsdag morgen er afdæmpede.

Sådan lyder det både fra sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, og regionernes chefforhandler Anders Kühnau.

- Det er et gensidig orienteringsmøde, hvor jeg ser frem til at høre, hvad Anders (Kühnau, red.) har at sige på vegne af arbejdsgiverne, siger Grete Christensen.

- Alt er muligt, men som det er lagt op, er det en gensidig orientering. Der er ikke lagt op til en egentlig aftale i dag, siger hun forud for mødet.

Det er regionerne, der har inviteret sygeplejerskerne til et orienteringsmøde i regionshuset i København.

Det er første gang, siden sygeplejerskerne gik i strejke 19. juni, at parterne mødes ansigt til ansigt.

Anders Kühnau siger før mødet, at han forventer et konkret udspil fra sygeplejerskerne om, hvad der skal til for at løse den snart to måneder lange konflikt.

- Vi vil gerne høre sygeplejerskerne, om de kan se en løsning ved forhandlingsbordet.

- Vi mangler et konkret og realistisk bud fra sygeplejerskerne. Og det har vi efterspurgt siden starten af strejken.

- Vi har to gange indgået en aftale med Dansk Sygeplejeråd, som efterfølgende er stemt ned af medlemmerne. Derfor er det nærliggende at spørge, om de kan se en løsning, siger Anders Kühnau.

Han siger, at regionerne ikke selv har noget udspil med til dagens møde.

- Vi kommer ikke med noget forhandlingsudspil. Vi er her for at høre, om sygeplejerskerne kan se en vej, siger Kühnau.

- Jeg tror, det bliver rigtig svært. Men jeg synes, vi skal afsøge muligheden for en løsning ved forhandlingsbordet.

Det er uvist, hvor lang tid mødet varer.

Sygeplejestrejken omfattede i første omgang 4750 sygeplejersker ansat i regioner og kommuner. Det svarer til hver tiende sygeplejerske.

Strejken er siden varslet udvidet i fem omgange og vil per 7. september omfatte knap 6500 medlemmer.

