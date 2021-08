Regioner: Strejke kan ikke løses ved forhandlingsbordet

Mulighederne for at løse sygeplejerske-konflikten ved forhandlingsbordet er udtømte.

Sådan lyder det fra Anders Kühnau (S), der er chefforhandler for Danske Regioner.

- Lige nu er mulighederne ved forhandlingsbordet udtømt, siger han til TV 2.

Ifølge Anders Kühnau har Danske Regioner flere gange bedt Dansk Sygeplejeråd (DSR) om at komme et konkret lønkrav. Men det har DSR endnu ikke leveret, siger han.

Anders Kühnau mødtes i sidste uge Grete Christensen, der er formand for DSR, men heller ikke her kommer parterne nærmere en løsning.

Strejken begyndte 19. juni, hvor omkring 5000 sygeplejersker forlod arbejdet og gik i strejke på grund af utilfredshed med lønnen.

Siden er strejken blevet udvidet. Tirsdag har sygeplejerskerne udvidet strejken, så yderligere 225 sygeplejersker slutter sig til strejken, så omkring 5700 nu strejker.

Inden sygeplejerskerne begyndte at strejke i juni, havde de ad to omgange stemt nej til overenskomster, der ville give dem i omegnen af fem procent mere i løn over de kommende tre år.

/ritzau/