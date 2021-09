Regioner vil have bod fra protesterende sygeplejersker

Det kan ende med, at de sygeplejersker, der den seneste tid er fortsat med at nedlægge arbejdet i korte perioder, skal betale en bod.

Folketinget greb ellers i august ind og afsluttede sygeplejerskernes strejke. Men alligevel har flere sygeplejersker altså fortsat den i det små.

Det er dog overenskomststridigt, og det har fået Danske Regioner til at indgive en klage til Arbejdsretten.

Her er der blandt andet påstand om, at de, der er fortsat med at nedlægge arbejdet, skal betale en bod.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen er begæret som en hastesag, og mødet finder sted torsdag. Det oplyser Danske Regioner til Ritzau.

Regionerne, hvor størstedelen af landets sygeplejersker er ansat, vil have Dansk Sygeplejeråd (DSR) til at få sine medlemmer til at genoptage arbejdet.

- Sagen er indgivet til Arbejdsretten med påstand om, at de sygeplejersker, der deltager i arbejdsnedlæggelserne, genoptager arbejdet og holder dette normaliseret.

- Der er endvidere indgivet påstand om, at de sygeplejersker, der har deltaget, betaler en bod, lyder det i et skriftligt svar.

Strejker er kun lovlige, når de er varslet af fagforeningerne i forbindelse med forhandling om nye overenskomster. I perioderne, hvor overenskomsterne er gældende, er der fredspligt.

Ifølge sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, er regionernes træk helt forventeligt.

- Det er sådan, spillereglerne er. Men jeg tror, det er vigtigt, at arbejdsgiverne er opmærksomme på, at den vrede og frustration, det her er et udtryk for, er noget, det også er nødvendigt at tage hånd om på arbejdspladserne, siger hun.

Hun understreger, at Dansk Sygeplejeråd ikke har haft noget med arbejdsnedlæggelserne at gøre. Fagforbundet har opfordret til, at man passede arbejdet.

- Vi har talt bredt overalt og har ikke viden om noget (flere nedlæggelser, red.), der er på vej, siger Grete Christensen.

Sygeplejerskerne stemte inden sommerferien nej til en ny overenskomst. De mente, at de havde et lønefterslæb og ville have mere i lønnen.

Afslaget førte til strejker i ti uger over sommeren. Men i slutningen af august greb Folketinget ind og afsluttede konflikten.

Det var flere sygeplejersker dog utilfredse med. Derfor har de i kortere perioder nedlagt arbejdet. Blandt andet nedlagde flere hundrede sygeplejersker mandag arbejdet flere forskellige steder i landet.

Danske Regioner afholdt siden et møde med DSR. Nu går de altså også rettens vej.

/ritzau/