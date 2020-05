Regler for åbning af kirker meldt ud på dagen for genåbning

1 stjerne

Længe ventede retningslinjer for åbning af trossamfund viser, at forsamlingsforbuddet er ophævet

Kort efter midnat mellem søndag og mandag udsendte Kirkeministeriet de retningslinjer for Danmarks kirker, som har været ventet i sognene.

Der står i dokumentet, at der igen kan holdes "Bøn, andagt (afkortet gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v.), skrifte og personlig refleksion". Og det tillades ligeledes at holde "øvrige menighedsaktiviteter i kirker, synagoger, moskeer, sognegårde, menighedshuse og andre lokaler".

Forsamlingsforbuddet er ophævet for både folkekirken og andre trossamfund, når man samles i de "lokaler, som de råder over".

Men, hedder det, "udendørs aktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet, bortset fra begravelser og bisættelser".

Mange regler følger bare de generelle normer om distance og hygiejne. Særligt er det for trossamfund, at man skal holde 1 meters afstand som hovedregel, hvilket dog bliver til 2 meters afstand, hvis der synges.

Personer, som er smittede eller har symptomer, vil stadig ikke have mulighed for at komme i folkekirken og andre trossamfund efter en genåbning.

Hele regelsættet kan læses her.

Der har den seneste uge været stigende utilfredshed fra præster og kirkeligt ansatte over, at man ikke i god tid har fået klar besked om betingelserne for åbning af kirkerum. Det har længe været kendt at den 18. maj, i dag, var dagen, hvor kirker igen måtte slå dørene op.