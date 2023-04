Regnskab kaster lys på milliardflugt fra schweizisk storbank

Der blev trukket cirka 61 milliarder schweizerfranc - svarende til omkring 464 milliarder kroner - i nettoaktiver ud af banken Credit Suisse i årets første tre måneder.

Det viser bankens kvartalsregnskab mandag morgen.

Regnskabet kaster nyt lys på det forløb, der i foråret sendte den 167 år gamle institution ud i krise og tvang den schweiziske regering til at organisere en redningsaktion.

- Denne strøm ud (af virksomheden, outflow, red.) er siden blevet modereret, men er endnu ikke vendt per 24. april, udtaler Credit Suisse.

Banken melder også, at den har oplevet, at der blev trukket en markant mængde kontante indlån ud af virksomheden.

Der var et fald i kundeindlån på 67 milliarder schweizerfranc i første kvartal.

Værdierne, som Credit Suisses vigtige såkaldte Wealth Management-enhed forvalter, faldt til 502,5 milliarder schweizerfranc i slutningen af marts. Det tal var 707 milliarder i samme periode sidste år.

Kvartalsregnskabet ventes at blive det sidste af slagsen, da det er aftalt, at den rivaliserende schweiziske bank UBS overtager Credit Suisse. Den aftale ventes gennemført snart.

Kunder begyndte i foråret hurtigt at trække penge ud af Credit Suisse, efter at banken blev ramt af den markedsuro, som fulgte af kollapset i amerikanske Silicon Valley Bank.

Herefter organiserede schweiziske myndigheder en redningspakke, som inkluderede omfattende finansielle garantier.

Det endte med, at UBS købte Credit Suisse for tre milliarder schweizerfranc - cirka 22,8 milliarder danske kroner.

Derudover har UBS indvilget i at påtage sig op til 5 milliarder schweizerfranc i tab.

- Credit Suisse vil arbejde tæt sammen UBS for at sikre, at handlen gennemføres rettidigt. Fuldendelsen af sammenlægningen er underlagt de sædvanlige betingelser for at blive afsluttet, skriver Credit Suisse.

