Rejsekort-app bliver klar i løbet af næste år

Så skulle det endelige være så vidt. Rejsekortet bliver digitalt til næste år.

Det er schweiziske Fairtiq, der har fået kontrakten på at levere appen, og leverandøren er blandt andet valgt på baggrund af sin erfaring med lignende løsninger andre steder.

Sidste efterår blev der gennemført en pilottest med en lignende app i Nordjylland, og en rundspørge har vist, at to ud af tre brugere af rejsekort ønsker sig en mobilapp.

En af funktionerne i den nye app bliver, at brugeren bliver mindet om at tjekke ud, hvis man ser ud til at have glemt det.

Det bliver samtidig heller ikke nødvendigt at tjekke ind igen undervejs, hvis man skifter transportmiddel.

De rejsende, der er fint tilfredse med det nuværende fysiske kort, vil fortsat kunne benyttet det, efter at appen er lanceret.

Rejsekortet blev brugt som betaling for mere end 167 millioner rejser i 2022.

/ritzau/