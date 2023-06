Rejsende kan ånde lettet op efter ny flyvelederaftale - for nu

Med en ny aftale på plads mellem flyvelederne i Københavns Lufthavn og Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum, kan sommerens rejsende formentlig ånde lettet op.

Aftalen sætter en stopper for en konflikt mellem parterne, der har givet store forsinkelser og aflysninger i Københavns Lufthavn.

- De danskere, der skal rejse ud af Københavns Lufthavn, kan nu tørre noget sved af panden, siger aktieanalysechef og luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.

- Hvis flyvelederne ellers accepterer aftalen, ser det ud til, at vi får en sommer i lufthavnen, hvor det i hvert fald ikke bliver flyvelederne og mangel på flyveledere, der kommer til at skabe forsinkelser, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forsinkelserne har også bredt sig som ringe i vandet til de andre danske lufthavne.

Konflikten bunder i, at flyvelederne igennem længere tid har været presset af krav om ekstravagter, fordi der mangler flyveledere.

Da de i foråret afviste at tage ekstravagter, gav det store forsinkelser i lufthavnen.

Den nye aftale mellem flyveledernes fagforening, Datca, og Naviair er midlertidig. Parterne oplyser ikke, hvor længe den gælder, og går ikke i detaljer med indholdet.

Men det drejer sig blandt andet om tillæg for ekstravagter og initiativer til at fastholde ældre medarbejdere, der ellers stod for at skulle på pension.

Det køber Naviair noget tid til at rekruttere og uddanne nye flyveledere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med aftalen for de danske flyveledere på plads er der én bekymring mindre for de rejsende.

- Men vi ser stadigvæk ind i et sommerprogram, hvor enhver lufthavn vil være ramt af en eller anden form for forsinkelse, siger Jacob Pedersen.

Sidste sommer var flere europæiske lufthavne ramt af mangel på medarbejdere i kølvandet på corona, hvilket betød aflysninger og forsinkelser mange steder.

- Det er ikke alle udfordringer, der er løst. Men vi ser ikke aflysninger på grund af personalemangel i bred forstand.

- Derfor er der stadig nogle steder, hvor der er udfordringer. Flyvelederne i Frankrig og noget sikkerhedspersonale i Heathrow i London har eksempelvis varslet strejker hen over sommeren, tilføjer han.

/ritzau/