Rejsende kvinde havde slugt et kilo narko

For to uger siden fandt toldere i Københavns Lufthavn omkring et kilo narkotika i kroppen på en kvindelig rejsende.

Det oplyser Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

Kvinden blev 18. august udtaget til kontrol ved en gate på baggrund af en konkret risikoprofil.

Først blev hendes bagage kontrolleret, inden en scanning viste, at hun havde slugt mellem 80 og 100 kugler, der tilsammen indeholdt et kilo narkotika.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kvinden blev anholdt i lufthavnen og kørt på hospitalet.

- Vi ser med jævne mellemrum sager med rejsende, der har slugt ulovlige stoffer, siger funktionsleder i Toldstyrelsens kontrolenhed i Københavns Lufthavn Mette Helmundt i pressemeddelelsen.

- Toldstyrelsen ser med stor alvor på disse sager, da det er en meget farlig måde at smugle narkotika på. Hvis der går hul på en af de slugte kugler, kan det være forbundet med akut livsfare.

Sagen er overdraget til Københavns Politi for videre efterforskning. Her skal det samtidig afklares, hvilken type narkotika der er tale om.

/ritzau/