12 kilometer fra Rådhuspladsen i København kan man rejse tilbage i tiden

Man forventer næsten om hjørnet at støde ind i en rødmosset skipper med stort fuldskæg, der bappende på en pibe og med en køjesæk slynget over ryggen er på vej ned mod havnen for at drage af sted over verdenshavene.

Men det er vist ved at være længe siden, at man kunne opleve det syn her, for den gamle bydel i Dragør på Amager har allerede i mange år primært været befolket med personer, der ønsker (og ikke mindst har råd til) at bo tæt på København, men samtidig leve i et velbevaret, gammelt landsbymiljø.