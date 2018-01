Alhambra slides ned af turister og forurening

Alhambrapaladset i Granada er et af de bedste eksempler på den skønhed, som de mauriske konger eller sultaner omgav sig med i Spanien

”Det var, som gik jeg i en Phantasiens forstenet Kniplings-Bazar, hvor Vandet sprang i klare Stråler rislende hen i Marmorgulvets hugne Render og fyldte de store Marmor-Bassiner, hvori Guldfiskene svømme.”

Sådan beskrev H.C. Andersen i sin rejsebog om Spanien sit besøg på Alhambra i 1862. Men vores nationaldigter var ikke ene om at blive fascineret af den ”røde borg”. Den tiltrak andre romantiske digtere som den amerikanske forfatter og diplomat Washington Irving, der foruden bestselleren ”The Legend of Sleepy Hollow” skrev ”Tales of the Alhambra” under sit lange ophold på Alhambra i 1832.