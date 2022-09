Besøg sørøvernes tilholdssted på Nordfyn

Tæt ved Bogense centrum på Assensvej 3 står den røde herregård Harridslevgård, som absolut er et besøg værd. Den går også under navnet ”røverslottet”, fordi den angiveligt i middelalderen var tilholdssted for sørøvere. Renæssancegården fra 1606 blev opført af kong Christian IV’s ungdomsven, statholderen i København, Breide Rantzau, og i store træk fremstår herregården i dag som i 1606.

Harridslevgård nævnes første gang allerede i 1231, da den var ejet af kronen, og det var i denne periode, sagnet fortæller, at slottet var en røverborg. Det er dog først godt trehundrede år senere, at herregårdens historie er nedskrevet.