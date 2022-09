Bogense: Danmarks måske hyggeligste købstad

Bogense er værd at besøge for byens skønne huse, en afslappet stemning og flere spændende seværdigheder i oplandet

Skal man tro den lokale turistorganisation, så er Bogense Danmarks hyggeligste købstad – intet mindre! Noget af en påstand, men helt ude i hampen er udsagnet bestemt ikke. Bogense betager med sin hygge og charme, som byens mange smukke huse og bygninger bidrager med. Læg hertil et interessant opland.

Byens oprindelse ligger henved 800 år tilbage, hvor den var en mindre handelsplads ved et færgested, hvorfra man kunne sejle over til Jylland nær det nuværende Juelsminde. Netop færgesejladsen var givtig med en blomstrende handel, og byen voksende sig stor, men det stoppede brat i 1575, da en brand tilintetgjorde byen, og den blev Fyns mindste købstad. Først i 1800-tallet vendte tingene, og med anlæggelsen af en havn i 1844 og lidt senere jernbaneforbindelse til Odense blomstrede byen. Herefter opførtes et skibsværft og nogle industrivirksomheder, men det var især handelen, som tilførte byen indtægter.