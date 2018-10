Civilisationernes mødeplads

Libanons nationalmuseum i hovedstaden, Beirut, er en tankevækkende opvisning i de forskellige kulturer, der har præget landet – og med en hilsen til landets borgerkrig

Til venstre i bunden mangler noget af det romerske mo- saikgulv. Umiddelbart ikke så opsigtsvækkende, da det ofte kun er fragmenter af de gamle mosaikgulve, der har overlevet tidens tand, men modsat andre manglende dele af gulvet, der er udfyldt med beton, er her ganske enkelt et hul ind i den væg, som gulvet hænger på.

Gulvet befinder sig på Libanons nationalmuseum i landets hovedstad, Beirut, og hullet er et minde om en ikke så fjern fortid, hvor museet befandt sig i frontlinjen i Libanons borgerkrig 1975-1990. For de skudsalver og granater, der blev sendt over Den Grønne Linje mellem det primært muslimske Vestbeirut og det primært kristne Østbeirut ramte ofte museet – og således også væggen med det romerske gulv.

Og mens museet er blevet genopbygget efter alle kunstens regler og genåbnede alle udstillingsrum i 2016, har museets ledelse altså valgt at lade dette ene granattræf stå tilbage som en påmindelse om, hvor tæt på total destruktion museet og forhistorien har været i nyere tid.

Libanons borgerkrig er en ekstra fascinations-faktor ved museet, men selve samlingen er nu også fascinerende nok. Ikke mindst fordi den overbevisende viser, hvor mange kulturer, der gennem tiden har præget og kæmpet om det lille land, som størrelsesmæssigt svarer til Sjælland og Fyn lagt sammen.

Her er over tre etagers udstilling blandt meget andet egyptiske sfinkser, gravmæler med nogle af de tidligt kendte eksempler på det fønikiske alfabet, små flodheste-lignende figurer, store romerske statuer, byzantiske gulve, osmanniske mønter, kristne freskoer og barnelig begravet i lerkrukker.