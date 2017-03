Danske seniorer er vilde med Spanien

Spanien var den foretrukne rejsedestination blandt de ældre danske charterturister i 2016. Billedet vil dog ændre sig med tiden, vurderer forsker

Danske seniorer elsker Spanien. De spanske feriedestinationer topper i hvert fald listen over de ældre danskeres foretrukne feriemål i 2016 hos tre af Danmarks største rejseselskaber. Særligt De Kanariske Øer, Mallorca og Costa del Sol var populære blandt danskerne over 65 år. Det oplyser Spies, Apollo Rejser og Bravo Tours til Kristeligt Dagblad.

At det netop er Spanien, der hitter hos de ældre, kan der være flere grunde til. Michael Haldrup, lektor ved Roskilde Universitet, har forsket i charterturismen og ser flere forklaringer på de ældres forkærlighed til Spanien.

"Det er primært klimaet, der lokker dem til Spanien. Og så er der trygt og rart, og det tager ikke lang tid at flyve dertil," siger Michael Haldrup.

Det er dog ikke kun varmen, der får de danske seniorer til at besøge de spanske feriedestinationer. Ifølge Michael Haldrup har de ældre nemmere ved at begå sig i det spanske.

"Man har i årevis haft veludviklede kolonier af danskere i Spanien, og det har gjort det muligt for de ældre at flytte deres hverdagsliv ind i en subtropisk zone. Derudover er der både en generel og en sproglig infrastruktur, der gør, at de ældre let kan klare sig," siger Michael Haldrup og understreger, at der er tale om en generation, hvor ikke alle kan tale engelsk.

Særligt for den ældre generation er, at den er vokset op med charterrejserne til Spanien. Dette spiller ifølge Michael Haldrup ind på de ældres rejsepræferencer.

"De ældre i dag var nogle af de første til at vokse op med charterrejser, og Spanien har altid været et hovedrejsemål for særligt denne generation. Det var den første subtropiske destination at tage hen til, og det er blevet en kontinuerlig ferierutine," siger Michael Haldrup.

Læs også: Byvandring i Spanien mellem statuer og skulpturer

Hos rejseselskaberne genkender man billedet af den ældre generations særlige tilknytning til Spanien. Ifølge Glenn Bisgaard, kommunikationschef hos Apollo Rejser, er der en stor skare af gengangere i det ældre segment.

"De ældre vender ofte tilbage til de samme rejsemål. De vil ned og bo på samme hotel som sidste gang. Gerne samme uge, og for nogens vedkommende præcis samme værelse. De skal ned og besøge Pedro eller Sofia, som står i receptionen. Det er vel en måde at kunne slappe af og være tryg," siger Glenn Bisgaard og slår fast, at det særligt er i vinterhalvåret, at de danske seniorer sætter kursen mod varmere himmelstrøg.

Læs også: Drømmen om det simple liv får seniorer til at flytte i sommerhus

Selvom de spanske feriedestinationer er klare favoritter hos de ældre charterturister, vil situationen sandsynligvis ændre sig med tiden. Det mener Michael Haldrup, der forudser et mere varieret billede af fremtidens seniorrejser.

"Jeg tror, at det på sigt vil ændre sig, efterhånden som generationerne under bliver ældre og rammer den samme alder. De er i højere grad vant til at organisere rejsen selv," siger Michael Haldrup og peger på Grækenland som et af de oplagte alternativer.

Efter Spanien følger Grækenland og Tyrkiet som de store rejsemål for de danske seniorer i 2016. Her var særligt Antalya, Alanya og de græske øer de helt store trækplastre.