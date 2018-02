Den majestætiske vulkan i Costa Rica

Den høje kegleformede Arenal-vulkan er Costa Ricas bedst kendte og mest besøgte vulkan

Det kan indimellem være sundt for selvopfattelsen at se eksempler på, hvor små vi mennesker er, når naturen for alvor slår fra sig.

Et godt sted at opleve dette er Parque Nacional Volcán Arenal, der ligger i det nordlige Costa Rica. Nationalparken omkranser den 1657 meter høje vulkan Arenal.

Vulkanen lå i over 400 år rolig hen og blev betragtet som værende død. Men om morgenen den 29. juli 1968 brød helvede løs via et gigantisk udbrud, der fortsatte i flere dage. Undervejs blev over 15 kvadratkilometer land begravet af glohed lava, klippestykker og aske – heriblandt tre landsbyer samt marker og skove – og i alt 232 kvadratkilometer land blev lagt mere eller mindre øde hen.