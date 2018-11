Den sicilianske lavaby

Randazzo er den nærmeste by på vulkanen Etnas hovedkrater, og mange af byens huse er opført af lavasten fra vulkanen – både sorte og lyse

På afstand ser det ud, som om basilikaen med det høje tårn er beskidt og trænger til en udendørs rengøring. Men når man kommer tættere på, bliver man klogere. For stenene, som er brugt til at opføre størstedelen af den store kirke, er nemlig gråsorte i sig selv og er ikke et resultat af smuds.

Basilikaen ser på en gang smuk og lidt spøjs ud. For de mørke sten er flankeret af tilsvarende lyse, der primært er benyttet til buer, vinduer og indgangspartier. Derudover er den store kuppel, der er næsten lige så høj som kirketårnet, også lys. Den sortlyse kirke er således et anderledes, men et effektfuldt syn.

Ud over basilikaen er mange andre bygninger i byen holdt i gråsorte sten – især de ældre af slagsen. Det har sin særlige årsag, idet Randazzo er den nærmeste by på vulkanen Etnas hovedkrater. Gennem århundreder har Etna jævnligt været i udbrud med enorme mængder udspyet lava som resultat, og specielt før i tiden blev blokke af lavasten benyttet som byggemateriale.

Dette er årsagen til de mange gråsorte ældre bygninger i byen, og når de som i domkirkens tilfælde er suppleret med lyse sten i sirlige mønstre, giver det spektakulære bygningsværker.

Ud over at beundre Basilica di Santa Maria Assunta udefra bør man også stikke næsen indenfor. Den store basilika blev opført i første halvdel af det 13. århundrede og rummer blandt andet mange kostbare og smukke malerier.