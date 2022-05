Den tyske vadehavsø Pellworm har fået status som international stjernepark

Den tyske vadehavsø Pell-worm kom i 2021 på listen over tyske stjerneparker i international klasse, udnævnt af International Dark-Sky Association. Det skete som anerkendelse af den indsats, som øens befolkning har gjort for at beskytte og bevare den sorte nattehimmel over den naturskønne ø, der er omgivet af otte meter høje diger i en udstrækning på 27 kilometer. Med en beliggenhed halvanden meter under dagligt højvande, ville Pellworm være ikke-eksisterende uden digerne.

Den frugtbare marskø er den sidste rest af den store ø Strand, som blev hjemsøgt af to stormflodskatastrofer; den første i 1362, hvor 30 kirkesogne blev opslugt af havet, og hvor landsbyen Rungholt forsvandt. Senere, i 1634, blev Pellworm adskilt fra Nordstrand og blev en selvstændig ø, og den digeløse hallig Nordstrandischmoor opstod. Den hærgende stormflod den 11. oktober 1634 kostede 6134 menneskeliv, omkring 50.000 døde kreaturer og et mistet landområde på over 200 kvadratkilometer med 1339 huse og 19 kirker, der også blev taget af havet.