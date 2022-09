At dette velbevarede tempel har så få besøgende giver ingen mening

Det majestætiske doriske tempel, der stod færdigt i omtrent år 420 f.Kr., er et af de bedst bevarede i hele Italien - og absolut et besøg værd

Et dorisk tempel knejser stolt på en bakketop og hilser velkommen på sin egen majestætiske og 2400 år gamle måde. Set fra toppen af bjerget Monte Barbaro 413 meter over havets overflade i området Segesta, cirka 80 kilometer vest for Palermo, leger solen mod nord i Det Tyrrhenske Hav, mens et gigantisk tordenvejr mod syd viser tænder med intenst gråsorte skyer og glimtende lyn.

Som med mange andre ting på Sicilien er dette skue magisk, og det passer godt til området Segestas historie. Her udspillede sig nemlig en af den antikke verdens glansperioder med navne som Athen, Sparta og Siracusa på rollelisten. Byen, der engang lå her, blev antagelig grundlagt omkring år 1200 f.Kr., og indbyggerne var et af Siciliens tidlige folkeslag, elymerne.