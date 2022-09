For de fleste danskere går turen til Istanbul eller til kysterne langs Middelhavet og Det Ægæiske Hav, hvis der står Tyrkiet på flybilletten.

Men selvom man hverken finder krystalklart vand eller et pulserende natteliv i landets sydøstlige provinser, kan man næsten ikke undgå at få rejseminder for livet, hvis man sætter kursen mod den del af Tyrkiet, hvor de største byer hedder Sanliurfa, Gaziantep og Mardin.