Ohrid i det sydvestlige Makedonien er et enestående feriested. Her er natur og kultur i særklasse, og bliver man mæt af det, kan man for eksempel slappe af i eller ved en unik sø

Byen Ohrid og søen af samme navn kaldes ”juvelen i Makedoniens krone”, og den betegnelse er vanskelig at bestride. Ved ankomst fanges øjet uvægerligt af den store ferskvandssø (over 36 kilometer lang og næsten 17 kilometer bred) og de omgivende bjerge, hvoraf nogle når op over 2000 meters højde over havet.

Søen er dannet for op mod fem millioner år siden og er dermed en af verdens ældste. Den rummer 1200 forskellige dyre-, fiske- og plantearter, hvoraf over 200 kun findes her. Det gav den plads på Unescos verdensarvsliste i 1979. Man kan købe sejlture på søen, bade, fiske og dykke i den. Den sydvestlige tredjedel hører til Albanien, resten til Makedonien. Hele vejen rundt om søen er der byer og landsbyer, hvoraf Ohrid er den største.

Ohrid by er også på Unesco-listen på grund af sin lange og betydningsfulde kulturelle historie, især domineret af ortodoks kristendom, som har givet den tilnavnet ”Balkans Jerusalem”. Engang var her – siger legenden – 365 kirker og kapeller. Så mange er der langtfra i dag, men flotte kirker, basilikaer og klostre dominerer stadig bybilledet sammen med moskéer.

Sofia-kirken regnes som en af de vigtigste religiøse bygninger. Den blev bygget i 1000-tallet som katedral for ærkebiskop Leo. I 1466 under Det Osmanniske (tyrkiske) Rige (1299-1922), der havde sunni-islam som statsreligion, blev den forvandlet til en moské, og da bulgarerne indtog Ohrid under den anden Balkan-krig i 1913, blev den brugt som lagerbygning. Efter Balkan-krigene blev den igen en kirke, og freskoer fra 1000-tallet, som var blevet malet over i den muslimske periode, er i dag genskabt.